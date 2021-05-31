Списанный реферат может обойтись студенту в годовую стипендию

Народные депутаты придумали наказание для студентов, в результате которого списанный реферат может обойтись в годовую стипендию.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Инициатива об ужесточении наказания за плагиат при сдаче академических работ принадлежит группе парламентариев от "Слуги народа" и "ОПЗЖ".

Так, в поданном законопроекте нардепы предлагают первую списанную работу наказывать штрафом в размере до 5,1 тыс. гривен, вторую в течение года - до 17 тыс. гривен.

Отметим, что наказание может применяться после проверки как рефератов или курсовых, так и диссертаций.