В Египте отменят ограничения на работу ресторанов и магазинов: названа дата

С 1 июня власти Египта решили снять карантинные ограничения работы магазинов, торговых центров, кафе и ресторанов. Если раньше они были вынуждены закрываться в 21:00, то теперь смогут работать до полуночи, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает издание Egypt Today со ссылкой на решение правительства. Однако инсайдеры уточняют, что в то же время власти страны продлили запрет на проведение массовых собраний в мечетях, в частности празднований и похорон. Свадьбы же можно отмечать только на улице.

Также египетские власти снова начала взимать въездной визовый сбор. Теперь каждому туристу придется заплатить $25 – онлайн или по прилету в аэропорт.