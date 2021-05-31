Из Турции можно будет приезжать без отрицательного ПЦР-теста, – Ляшко

Украина планирует разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Например, Турция освободила украинцев от необходимости предоставлять результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы сделаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", – сказал он.

Ляшко отметил, что в связи с изменениями ЕС критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также пересмотрит такие критерии.

"Мы внесли изменения в постановления Кабмина, сейчас согласовываем их с центральными органами исполнительной власти. Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической сточки зрения для Украины. Минкульт и МИД определили страны, где будут зеркальные действия", – рассказал он.