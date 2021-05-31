В Шевченковском районе Киева в доме произошел взрыв: 1 пострадавший

В полиции устанавливаются обстоятельства, при которых произошел взрыв в доме Шевченковского района Киева, в результате которого пострадал мужчина. Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня, 31 мая, ночью дежурным полиции города Киева сообщили, что в доме по ул. Зоологической произошел взрыв. Следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции в составе с взрывотехниками и врачами выехали на место происшествия.

Предварительно установили, что в руках у 43-летнего мужчины сдетонировал некий взрывоопасный предмет. Пострадавшего сразу же госпитализировали в больницу.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Решают вопрос правовой квалификации случившегося.