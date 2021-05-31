Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 24 дня

Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 24 дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже 24 дня не появляется на публике. Это рекордное отсутствие главы страны в 2021 году, ссылаясь на южнокорейские СМИ, сообщает Новое время.

Последний раз Ким Чен Ына видели 6 мая, когда он проводил фотосессию с семьями военных после их концерта.

"Это самый продолжительный период в этом году, когда не было сообщений о публичных появлениях Ким Чен Ына", — заявил пресс-секретарь министерства по делам объединения двух Корей Ли Чон Чжу.

Он не указал, с чем может быть связано такое длительное отсутствие на публике главы КНДР. По его словам, делать какие-либо выводы пока рано.

В прошлом году самое долго отсутствие Ким Чен Ына на публике длилось 25 дней — с 22 октября по 16 ноября. Это породило множество слухов о состоянии его здоровья.

По информации СМИ, Ким Чен Ын сократил участие в публичных мероприятиях из-за боязни COVID-19.

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