Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 24 дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже 24 дня не появляется на публике. Это рекордное отсутствие главы страны в 2021 году, ссылаясь на южнокорейские СМИ, сообщает Новое время.

Последний раз Ким Чен Ына видели 6 мая, когда он проводил фотосессию с семьями военных после их концерта.

"Это самый продолжительный период в этом году, когда не было сообщений о публичных появлениях Ким Чен Ына", — заявил пресс-секретарь министерства по делам объединения двух Корей Ли Чон Чжу.

Он не указал, с чем может быть связано такое длительное отсутствие на публике главы КНДР. По его словам, делать какие-либо выводы пока рано.

В прошлом году самое долго отсутствие Ким Чен Ына на публике длилось 25 дней — с 22 октября по 16 ноября. Это породило множество слухов о состоянии его здоровья.

По информации СМИ, Ким Чен Ын сократил участие в публичных мероприятиях из-за боязни COVID-19.