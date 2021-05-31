Благодаря СНБО рейтинг Зеленского за месяц вырос на 5%, – исследование

По состоянию на май рейтинг президента Владимира Зеленского составляет 33% среди тех, кто определился и пойдет на выборы, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования среди 2400 респондентов по политическим рейтингам в стране, которое провел Институт будущего совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп" в период с 15 до 24 мая 2021, сообщает Деловая столица.

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор UIF Вадим Денисенко подробно рассказал о факторах, которые повлияли на президентские рейтинги.

"Мы можем четко говорить, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского благодаря действиям СНБО, а также домашнему аресту Медведчука начал расти — за месяц он улучшил свои позиции на 5%: в апреле его рейтинг составлял 28% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, а по состоянию на май его рейтинг составляет 33% среди тех, кто определился и готов идти на выборы", — сказал Денисенко.

Кроме того, добавил исполнительный директор UIF, можно зафиксировать старт роста рейтинга президента — он приходится на начало активных заседаний СНБО.

"Так, в феврале рейтинг Зеленского составлял 25% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, и ему удалось улучшить свои позиции на 8% — до 33% в мае. Так же, как и было указано, уровень доверия к президенту в феврале был на уровне 29%, а в мае уже на уровне 39%, поэтому можно проследить, что он вырос за 4 месяца на 10%", — отметил Денисенко.

Он добавил, что сейчас есть только 2 политика высшего эшелона, рейтинг которых растет в последнее время, — это Владимир Зеленский и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая де-факто вышла на 2 место президентского рейтинга — сейчас ее рейтинг составляет 12% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, против 10% среди тех, кто определился и готов идти на выборы в феврале.

"События, связанные с санкциями и домашним арестом Виктора Медведчука, а также пленками (журналиста Дениса Бигуса — прим. ред.) Бигуса, негативно повлияли на рейтинги (нардепа от ОПЗЖ — прим. ред.) Юрия Бойко и (лидера "ЕС" — прим. ред.) Петра Порошенко. Сегодня их позиции в президентском рейтинге несколько упали у обоих до 12% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, против февральских показателей — 13% у первого и 17% у второго соответственно. Так что фактически сегодня есть 3 политика, занимающие условное 2 место в президентском рейтинге — Петр Порошенко, Юрий Бойко и Юлия Тимошенко", — рассказал исполнительный директор Института.

Источник: Украинский институт будущего

В пятницу, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 674 человек. В частности, в список попали "воры в законе" и криминальные авторитеты.