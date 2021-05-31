Самолет Ryanair совершил посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в Краков, совершил 30 мая незапланированную посадку в аэропорту Берлина из-за сообщения о возможной бомбе на борту, сообщает Укринформ.

Немецкая полиция подтвердила, что в воскресенье около 20:00 по местному времени в аэропорту Берлина приземлился самолет Ryanair со 160 пассажирами.

Его отправили на стоянку дальше от терминала, где полиция начала проводить проверку. Пассажиров высадили, а их багаж правоохранители со служебными собаками обследовали сначала у самолета, а затем в здании терминала.