31 мая отмечается Всемирный день без табака. Существует множество способов, которые помогают избавиться от желания курить, но главным остается работа над собой. Как действительно бросить курить, сообщает Новое время.

Курение — вредная привычка, избавиться от которой довольно сложно, однако, сила воли, консультации с врачом и переход к здоровому образу жизни помогут вам бросить. Немаловажно и заручиться поддержкой близких людей.

Марра Уильямс, сертифицированный специалист по санитарному просвещению UCI Health предлагает несколько советов, которые помогут бросить курить:

1. Определите свое «почему»

Перечислите все причины, по которым вы хотите бросить курить. Возможно, это должно понравиться любимому человеку, сэкономить деньги или улучшить состояние вашего здоровья.

2. Выберите дату

Постарайтесь выбрать день икс через две-три недели, чтобы у вас было время подготовиться к переходу на жизнь без курения. Для достижения наилучшего успеха выберите наиболее значимую для вас дату, например, день рождения, годовщину или праздник.

3. Избавьтесь от всех принадлежностей для курения

Соберите зажигалки, пепельницы, трубки и любые оставшиеся сигареты и уберите их из своего автомобиля, дома и с рабочего места. Сделайте это сейчас, чтобы эти предметы не могли вызвать желание курить позже.

4. Снижение никотина

Начните сокращать употребление никотина, чтобы помочь вашему организму приспособиться к изменениям. Например, если вы выкуриваете пачку в день, то за несколько недель до даты отказа от курения постепенно сокращайте ее до половины.

5. Посоветуйтесь с врачом

Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом о безрецептурных средствах для прекращения курения, таких как никотиновые пластыри, пастилки, или лекарства, отпускаемые по рецепту, которые могут снизить ваше желание курить.

6. Создайте свою стратегию

Составьте план отказа от курения, в котором будет указано, как вы будете решать связанные с этим проблемы, и какие новые процедуры заменят ваши старые привычки, связанные с курением.

7. Заручитесь поддержкой

Не отказывайтесь от помощи родных и близких. Отказ от привычки — сложный процесс, но с поддержкой друзей и семьи вы сможете все.

Не стоит переживать, что вы пропустите какие-то новости, которые до этого можно узнать на перекуре — хорошие или плохие новости, которые вас касаются, непременно достигнут вас. Подумайте о том, как распорядиться освободившимся временем — вы сможете посвятить его повышению квалификации, развитию, новому хобби — любое из этих занятий сделает вашу жизнь богаче.