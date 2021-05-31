В Минске "сообщник Протасевича" заявил о массовом минировании школ
Минская милиция проверяет сообщения о минировании нескольких школ в столице Беларуси, сообщает Страна.ua.
"Сегодня в милицию обратились руководители нескольких школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования сообщениях о заложенных взрывных устройствах", - говорится в сообщении минской милиции.
По информации пресс-службы, на места отправляются сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности.
"По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку", - проинформировали в ГУВД.
Там напомнили, что ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.
В то же время, как сообщает Белсат в Телеграме, в "заминированные" школы присылали сообщение, в котором говорилось, что минером является "сообщник Протасевича". Он призвал винить в возможном взрыве именно создателя Телеграм-канала "Нехта" Романа Протасевича, задержанного недавно в Минске.