Самые распространенные виды мошенничества при покупке авто

На рынке бывших в употреблении автомобилей очень распространена проблема с тем, что покупатели не могут быстро выявить распространенные мошеннические схемы. Старые машины могут хорошо выглядеть извне, но впоследствии выявляются скрытые дефекты, сообщает Обозреватель.

Эксперты определили 5 самых распространенных видов мошенничества, с которыми можно столкнуться при покупке подержанного авто.

1. Из-за увеличения трафика в городах, водители чаще попадают в аварии. 31% машин, которые проверяли через платформу, получали повреждения в ДТП. Поэтому при выборе автомобиля стоит проверить проемы между элементами кузова. Если они сильно отличаются, это может свидетельствовать о повреждении деталей или некачественном кузовном ремонте.

Также стоит использовать толщиномер, который определяет толщину краски. Толстый слой в определенных частях означает, что они ремонтировались.

2. Отмечается, что 16,7% автомобилей имеют скрученный пробег. Еще чаще это заметно на машинах с дизельными двигателями. На черном рынке можно дешево однократно скорректировать спидометр, и это увеличивает стоимость авто на 25%.

Обнаружить, что автомобиль проехал больше, чем указывается на одометре, можно по его внешнему виду. Например, об этом могут свидетельствовать износ сиденья, руля или переключателя передач.

16,7% автомобилей на вторичном рынке имели скрученный пробег. Источник: википедия

3. За последний год на вторичном рынке продавали несколько сотен угнанных машин. Если приобрести такой автомобиль, то его конфискуют, а вернуть деньги будет почти невозможно.

4. В 2020 году обнаружили около двух тысяч авто, которые до этого использовались, как такси или сдавались в прокат. Об этом может свидетельствовать большой пробег и внешняя изношенность.

Эти модели обслуживались не слишком качественно, потому что экономили на запчастях и расходниках. Также бывшие такси иногда можно определить по цвету краски, но их могут перекрашивать.

Подержанный автомобиль мог раньше использоваться, как такси. Источник: Unsplash

5. Также должна настораживать очень низкая цена. Для многих это может оказаться удачным выбором, но автомобиль все равно нужно тщательно проверить. Может оказаться, что он имеет скручен пробег, серьезные скрытые дефекты, или был ввезен из-за границы.

Конечно низкая цена может быть из-за того, что человеку нужно быстро продать машину, но все равно в большинстве случаев лучше проверить историю автомобиля в интернете.