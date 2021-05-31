Samsung оставила позади Apple и Google

На рынке смартфонов идет нешуточная война. И сегодня победу в ней уверенно одерживает компания Samsung, сообщает Обозреватель.

Неожиданно для конкурентов, среди которых такие гиганты как Apple и Google, смартофоны производства Samsung оказались самыми лучшими. Об этом говорится в свежем отчете за май 2021 года, от American Customer Satisfaction Index (ACSI) – авторитетнейшего агентства, специализирующегося на отраслевом, межотраслевом, экспертном анализе и клиентских опросах.

На данный момент, по мнению опрошенных жителей США, пять верхних позиций в рейтинге смартфонов занимают только гаджеты компании Samsung.

Наивысшие строчки рейтинга – 85 баллов – по мнению американских пользователей, избалованных техническими новинками, занимают три девайса от Samsung:

- Galaxy Note 10 Plus;

- S10 Plus;

- S20 Plus.

Чуть ниже, на 4-м и 5-м местах, соответственно, расположились все те же "корейцы":

- Galaxy S20 (84 балла);

- Galaxy A20 (83 балла).

Шестое место, с 82 баллами, неутомимый Samsung со своим уже проверенным гаджетом Samsung Galaxy S10 разделил со своим основным конкурентом – "яблоком", а именно с Apple iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone X и iс Phone XS Max.

Эксперты в своем аналитическом отчете подчеркнули, что Samsung является лидером среди смартфонов с момента появления на этом динамично развивающемся рынке, который также характеризуется высочайшей конкуренцией.

"Samsung всегда занимал лидирующие позиции среди производителей смартфонов. В этом году бренд занял первую строку, обогнав конкурентов: Samsung получил 81 балл по ACSI и занял первое место среди производителей телефонов, в то время как лидирующая в прошлом году компания Apple получила 80 баллов, заняв вторую строку. Таким образом, Apple уступил место лидера в пользу Samsung" , — подвели итог аналитики.

ACSI — индикатор потребительского спроса, демонстрирующий степень удовлетворения потребителей на рынке США от того или иного продукта.

В данном исследовании эксперты провели опрос среди пользователей смартфонами, который проводился в течение 11 месяцев – с апреля прошлого по март текущего, 2021-го года.

Как свидетельствует другое исследование, которое провела аналитическая компания Canalys﻿, у международной корпорации Samsung на данный момент лидирующие позиции не только по спросам и удовлетворенности пользователей. Смартфоны Samsung также занимают топовые места и в рейтинге мировых продаж. Так, по итогам I квартала 2021-го года компания Samsung осуществила поставки 76,5 млн телефонов типа "смартфон", что составляет ни много ни мало 22% общего рынка подобных девайсов. При этом их основной конкурент, Apple, с 52,4 млн поставленных смартфонов занял лишь вторую позицию, заняв 15% рынка.