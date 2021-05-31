Вьетнам протестирует на COVID-19 всех жителей крупнейшего города

Вьетнам планирует проверить на коронавирус 9 миллионов человек в своем крупнейшем городе. Кроме того, в городе ввели дополнительные ограничения, чтобы справиться с растущей вспышкой COVID-19, пишут иностранные СМИ.

Власти объявили, что людям в городе Хошимин разрешается выходить из дома только по необходимости. Городские власти планируют протестировать все население с возможностью тестирования до 100 000 образцов в день.

Отметим, что с конца апреля всплеск COVID-19 распространился на 31 муниципалитет и провинцию Вьетнама, где зарегистрировано более 4000 случаев, что почти вдвое превышает общее число, о котором страна сообщила с начала пандемии.

Министр здравоохранения отметил, что некоторые недавние пациенты во Вьетнаме были инфицированы гибридом вариантов вируса, впервые обнаруженных в Индии и Великобритании.