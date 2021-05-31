10 правил хорошего стоматолога: как выбрать

С острой зубной болью врача выбирать уже не приходится. Поэтому мудрые люди ходят к дантисту чаще раза в год - хотя бы для того, чтобы успеть выбрать самого лучшего. Если зуб болит, вряд ли вы будете внимательно приглядываться к клинике - а делать это очень даже стоит, сообщает Men's Life.

Зато при плановом визите ничто не мешает включить наблюдательность и проанализировать, соответствует ли заведение и врач 10 правилам хорошего стоматолога.

ПРАВИЛО 1. За красивым фасадом скрывается убогая обстановка и стены, явно требующие ремонта? Вряд ли хозяин этой клиники должным образом относится к своему бизнесу, персоналу и клиентам. Не рискуйте и поищите более приличное заведение.

ПРАВИЛО 2. В хорошей стоматологической клинике не мелочатся: предварительный осмотр полости рта обычно бывает бесплатным.

ПРАВИЛО 3. Температура в кабинете должна быть +21°+24°С. При более низкой фотокомпозиты утрачивают пластичность и способность фрагментарно присоединяться к твердым зубным тканям. При высокой повышается текучесть материала, что затрудняет его пластическую обработку. Все это отзовется будущими трещинами в пломбах.

ПРАВИЛО 4. Современные фотокомпозиционные материалы очень чувствительны к свету. Обратите внимание на общее освещение кабинета: оно должно быть рассеянным, бестеневым и не нагревающим рабочее поле врача.

ПРАВИЛО 5. Не доверяйте клинике, где, якобы понимая вашу занятость, вас обещают не задерживать и выполнить пломбирование за 15-20 минут. На самом деле для современного и отвечающего мировым стандартам лечения времени требуется больше.

ПРАВИЛО 6. Желательно, чтобы врач работал с помощником, который ассистирует при выборе необходимых цветов и оттенков пломбировочного материала, проводит полировку, следит за своевременным удалением из полости рта жидкости. Правда, присутствие ассистента, как правило, поднимает цену лечения.

ПРАВИЛО 7. Уходите сразу, если у вас не возникло доверия к врачу и кажется, что он может вам навредить. Во-первых, стоит слушать свою интуицию. Во-вторых, с таким предубеждением вас может не удовлетворить даже хороший результат - в итоге ни за что ни про что испортите нервы и себе, и врачу.

ПРАВИЛО 8. В стоматологии практически нет абсолютных показаний к чему-то. Добивайтесь индивидуального подхода к вам. Пусть дантист обоснует, почему предлагает именно такой вариант лечения. Но и насторожитесь, если звучит слишком много терминов, которым не дается объяснения, нарочито подчеркивается новизна и необычность какого-либо метода.

ПРАВИЛО 9. Обращайте внимание на то, как и чем пломбируются зубы и корневые каналы: здоровье и долговечность зуба во многом зависит от этого. Пломба должна максимально восстанавливать естественную анатомию зуба. Канал должен быть запломбирован полностью, а не на одну вторую или две третьих. Проверяется это рентгенологически: доктор обязан показать вам один или более рентгеновских снимков, сделанных в процессе лечения, и пояснить картинку, чтобы вы сами увидели, насколько хорошо запломбирован канал.

ПРАВИЛО 10. Замечательно, если обработка инструментов происходит на ваших глазах - это снимает возможные вопросы, касающиеся стерильности.