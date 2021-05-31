Зеленский поздравил коллектив "Антонова" с 75-й годовщиной

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и ветеранов государственного предприятия "Антонов" с 75-летием его основания.

Об этом сообщила пресс-служба ОП﻿.

"Коллективу предприятия есть чем гордиться. Благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду создано более ста типов самолетов, известных во всем мире.

Визитной карточкой Украины сегодня являются современные реактивные самолеты семейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, грузовые гиганты "Антей", "Руслан", "Мрия", которые стали весомым вкладом в развитие и становление авиационной отрасли Украины" , – отмечается в поздравлении Главы государства .

Президент пожелал работникам предприятия здоровья, благополучия и новых свершений во имя независимого Украинского государства.