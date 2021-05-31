Windrose запустит регулярные рейсы из Киева в Ужгород

Украинский авиационный перевозчик Windrose («Роза ветров») с 1 июня начнет выполнять регулярные рейсы из Киева в Ужгород, что станет стартом возобновления работы аэропорта в Закарпатской области, сообщает УНИАН.

Также Министерство инфраструктуры заявило, что с 5 июня этого года вступает в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словацкой Республики в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения предназначенным украинским провайдером аэронавигационного обслуживания в международном аэропорту «Ужгород».

Уже подготовлена публикация о делегировании воздушного пространства Словакии под управление Украины, а также зафиксирована дата вступления в силу этих изменений - с 9 сентября 2021 года.

«Это будет означать, что уже в этом году авиакомпании смогут выполнять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационными приборам», - сказано в сообщении министерства.

До 9 сентября полеты будут выполняться по правилам визуальных полетов.

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