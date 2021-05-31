Ребел Уилсон похвасталась фигурой в обтягивающем наряде

Знаменитая голливудская комедийная актриса и продюсер Ребел Уилсон, которая похудела на 20 кг, поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои формы в обтягивающем костюме. Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото актриса опубликовала на странице в Instagram. Фанаты засыпали звезду комплиментами.

Так, Уилсон позировала на борту частного самолета в узких велосипедных шортах и черной кофте с открытыми плечами. Также она обула удобные сандалии с серебряными заклепками.

Уилсон позировала на борту частного самолета. Источник: instagram.com/rebelwilson

Свой лук голливудская актриса завершила солнцезащитными очками коричневого цвета и зеленой сумочкой от Yves Saint Laurent с плетеной золотой цепочкой.

Свой лук голливудская актриса завершила зеленой сумочкой. Источник: instagram.com/rebelwilson

Отметим, что на данный момент актрисе удалось достичь желаемой отметки на весах – 75 килограммов. В личном блоге Уилсон подробно рассказывает подписчикам о своих успехах, а также подкрепляет слова новыми снимками. Как выглядела Ребел Уилсон до похудения, смотрите ниже.