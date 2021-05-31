Всемирный банк утвердил многомиллионный кредит для бизнеса в Украине

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление дополнительных средств в размере $100 млн для проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии коронавируса, сообщает Деловая столица.

Украинский государственный АО "Укрэксимбанк" является заемщиком и исполнителем действующего проекта банка. Выделены дополнительные средства финучреждение использует для предоставления займов экспортноориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавших от пандемии COVID-19.

Проект сосредоточен на предоставлении субкредитов с более длительным сроком погашения, чем те, что сейчас предлагаются на рынке.

"На протяжении многих лет Всемирный банк поддерживает малый и средний бизнес, который должен стать основой экономики Украины. Эти новые займы от Укрэксимбанка создадут рабочие места, стимулировать конкурентоспособность, помогут украинским компаниям находить новых клиентов за рубежом, увеличивать доходы и способствовать уменьшению уровня бедности по мере выхода Украина с пандемии" , — заявил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Проект Доступ к долгосрочному финансированию на общую сумму в 150 000 000 долларов США внедряется с лета 2018 года и уже обеспечил существенное положительное влияние на сектор малого и среднего предпринимательства. По проекту профинансировано более 50 МСП предприятий со всей Украины.

Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около 3,3 млрд долларов США в рамках 11 инвестиционных проектов и одной программы ради результатов. Эти инвестиции направлены на совершенствование базовых государственных услуг и обеспечения потребностей простых граждан в таких сферах как водоснабжение, канализация, отопление, электроэнергия, энергоэффективность, дороги, социальная защита, образование и здравоохранение, а также развитие частного сектора.

Отметим, что с момента присоединения Украины в Группе Всемирного банка в 1992 году обязательства банка перед страной составили более 13 млрд долларов США в рамках около 70 проектов и программ.