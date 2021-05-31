Введение накопительной пенсии: что будет с налогами

Введение в Украине накопительной пенсионной системы, планирующееся правительством, не предусматривает повышения существующих налогов, а предполагает перераспределение единого социального взноса и налога на доходы физлиц, сообщает УНИАН.

«Есть четкая позиция премьер-министра Дениса Шмыгаля, что при введении системы налоги ни на бизнес, ни на людей не вырастут. Предполагается, что работодатели будут платить 2% взносов за счет соответствующего уменьшения ставки ЕСВ, а работники - 2% за счет уменьшения ставки НДФЛ. Фактически, предлагается часть налогов, уплачиваемых сейчас, передать в собственность человеку», - приводятся в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики слова министра Марины Лазебной.

Она отметила, что также обсуждается возможность на старте сделать взносы, когда 1% работодатель будет платить человеку за счет снижения ЕСВ, а еще 1% государство напрямую платить на счет человека из бюджета.

По словам Лазебной, предполагается, что участие в системе будут принимать официально работающие люди, застрахованные лица, в том числе лица, получающие различные виды помощи и денежного обеспечения от государства (лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, или ухаживающие за нетрудоспособными родственниками, родители-воспитатели детских домов семейного типа и другие).

Физлица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства примут участие на добровольной основе.

«Человек будет сам выбирать пенсионный фонд или банк, в котором хочет хранить свои накопления, но не из всех, а только тех, которые предварительно дополнительно проверят регуляторы - НКЦБФР и НБУ - по целому ряду критериев, и по ежедневной деятельности которых прописаны повышенные требования», - отметила министр.

Выбрать фонд или банк человек сможет через «единое окно» на базе единого социального реестра любым удобным способом: с помощью мобильного приложения или в личном кабинете веб-портала, через ЦНАП, веб-портал «Дія» или во время личного обращения.

Участник в ежедневном режиме сможет контролировать состояние своих пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете, в любое время перевести свои пенсионные средства в другой фонд или банк без штрафных санкций, а в отдельных случаях - воспользоваться пенсионными накоплениями до достижения пенсионного возраста. Например, в случае критического заболевания участника или членов его семьи, наступления инвалидности. Также досрочно можно будет забрать средства при выезде на постоянное место жительства за границу.

Сообщается, что при достижении пенсионного возраста человек сможет выбрать себе вид пенсионной выплаты из нескольких видов пожизненных выплат, выплат на определенный срок. В случае смерти участника пенсионные средства получат его наследники, как и любое другое имущество.