Китайским семьям разрешат заводить третьего ребенка

Китай позволит семьям заводить третьего ребенка, чтобы остановить падение рождаемости и старение населения, ссылаясь на международные СМИ, сообщает Буквы.

Разрешение каждой паре иметь троих детей и реализация соответствующей политики поддержки поможет улучшить структуру населения.

Пока не известно, когда новая политика заработает, ведь сначала это должны обсудить на совещании политбюро КНР.

Отмечается, что Китай постепенно реформирует свою строгую политику в отношении рождаемости, которая в течение многих лет ограничивала право семей иметь более одного ребенка.

В 2016 году семьям разрешили иметь второго ребенка. Однако это не помогло остановить падение рождаемости в стране.

Снижение рождаемости в Китае означает, что вскоре население может начать сокращаться. По оценке Bloomberg Economics, замедление роста населения означает, что пик в самой густонаселенной стране мира может наступить до 2025 года.

По данным переписи населения, среднегодовой прирост за последнее десятилетие был самым медленным с 1950-х годов.

В прошлом году в Китае родилось всего 12 млн детей, это самый низкий показатель с 1961 года.