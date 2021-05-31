Для вакцинированных от COVID-19 в Украине предусмотрят привилегии

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных от коронавируса в Украине, сообщает Новое время.

Он рассказал, что правительство на следующей неделе рассмотрит изменения, которые предоставят вакцинированным некоторые привилегии.

Ляшко также сообщил, когда в стране появятся так называемые COVID-паспорта.

«Мы анонсировали их на 1 июля. Сейчас этим вопросом активно занимается Министерство цифровой трансформации с соответствующими подразделениями Минздрава. В то же время, те, кто получил две прививки, то есть, завершил полный вакцинальный цикл, могут получить сегодня международное свидетельство о проведении вакцинации. Оно будет давать такое же подтверждение того, что человек был вакцинирован», — сказал мини.

В правительстве уверяют, что украинские сертификаты будут отвечать всем стандартам ЕС, что позволит возобновить поездки граждан Украины в страны Евросоюза.