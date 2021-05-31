Кадровые изменения в Нафтогазе: у Витренко новый советник

Светлану Залищук назначили советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что Залищук будет координировать взаимодействие группы Нафтогаз с международными партнерами, в частности должностными лицами стран G7, и выполнять представительскую функцию высокого уровня.

В "Нафтогазе" добавили, что одним из ее приоритетов будет противодействие Северному потоку-2.

"За предыдущие несколько лет команда Нафтогаза добилась почти невозможного - значительной отсрочки достройки Северного потока-2. Однако к победе еще далеко и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен.

Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки Северного потока-2. Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими сейчас я вижу приоритеты своей работы", - прокомментировала Залищук свое назначение.

В "Нафтогазе" отметили, что Залищук имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений.

Она работала внешнеполитическим советником премьер-министра Алексея Гончарука и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Также она была народным депутатом Украины VIII созыва и возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета ВР по иностранным делам. Также была членом Украинской делегаций в ПАСЕ и Парламентского комитета Ассоциации с Европейским Союзом.