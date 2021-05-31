Дефицит чипов затянется на годы: гаджеты и автомобили подорожают

В период пандемии коронавируса и явного разворота крупнейших стран к зеленой энергетике, одним из аспектов которой является переход на электрокары, мир ощутил растущий дефицит полупроводников. Это сказалось на ценах видеокарт, ноутбуков и автомобилей, сообщает Сегодня.

В ближайшее время дефицит не закончится, предупредили в Intel – компании, которая является одним из мировых лидеров в производстве чипов.

В Intel считают, что для решения проблемы глобального дефицита чипов может потребоваться несколько лет. Первыми нехватку полупроводников ощутили линии производству автомобилей, теперь же дефицит ощущается и в других областях, включая производство смартфонов бытовую электронику, отметили в компании.

Нехватке чипов, по мнению производителей, во многом посодействовала пандемия COVID-19: заводы временно закрывались, при этом многие люди стали учиться и работать из дома, то есть количество необходимых гаджетов возросло. Кроме того, спрос на компьютерную технику в последние годы подстегнули майнеры криптовалют.

"Экосистеме может потребоваться несколько лет, чтобы решить проблему нехватки литейных мощностей, субстратов и компонентов", – сказал СЕО Intel Пэт Гелсинджер.

Почему нельзя выпустить больше чипов?

На строительство предприятий по производству полупроводников уходят годы и миллиарды долларов. Производство процессора обычно занимает более трех месяцев и включает в себя гигантские фабрики, беспыльные помещения, очень дорогостоящее оборудование, объяснили аналитики Bloomberg.

Чипы состоят более чем из 100 слоев материалов. Они наслаиваются, а затем частично удаляются, чтобы сформировать сложные трехмерные структуры, которые соединяют крошечные транзисторы. Некоторые из слоев имеют толщину всего в один атом. Для производства нужно почти стерильное помещение. Отдельные транзисторы во много раз меньше вируса. Всего одна пылинка может вызвать хаос, и миллионы долларов окажутся потрачены впустую.

Заводы по производству процессоров работают круглосуточно, семь дней в неделю. Это делается для минимизации издержек. Строительство фабрики начального уровня стоит около 15 млрд долларов.