Во Франции призвали проверить информацию о слежке за европейскими лидерами

Госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил о необходимости проверить сообщения о возможной слежке за европейскими высокопоставленными должностными лидерами, поскольку это очень серьезная ситуация, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это чрезвычайно серьезно. Нужно проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой", – сказал Бон.

Ранее датская государственная телерадиокомпания DR распространила информацию о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало сотрудничество с разведслужбой Дании для слежки за высокопоставленными должностными лицами соседних стран.

Как следует из сообщения, объектами шпионажа являлись в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк. В сообщении DR говорилось, что выводы о слежке за европейцами стали результатом внутреннего расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало 2012-2014 годы. Они свидетельствуют, что АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии.

Европейские СМИ напоминают, что в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден обнародовал скандальные материалы о шпионаже американских спецслужб за рядовыми гражданами и членами правительства ряда европейских стран, в том числе Германии, Испании и Франции. Тогда выяснилось, что США вели прослушку телефонных разговоров канцлера ФРГ Меркель.