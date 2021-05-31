Названы самые надежные и ненадежные марки автомобилей

Британский журнал WhatCar представил новый рейтинг надежности машин. На этот раз речь пойдет о наиболее и наименее надежных автомобильных марках, сообщает АвтоПортал.

Исследование базируется на основе опроса почти 13 000 автомобилистов: последних спрашивали о том, какие, собственно, машины они водят, с какими поломками сталкивались за последние 12 месяцев эксплуатации, как долго решалась проблема ремонта и во сколько им обошлось устранение неисправности (неисправностей). Всего в исследовании приняли участие 175 моделей от 31 производителя автомобилей, для каждой из которых вывели уникальную оценку надежности. И уже после этого коллеги из Туманного Альбиона составили рейтинг надежности брендов, исходя из полученных данных по конкретным моделям.

Самые надежные марки автомобилей

10. BMW

Рейтинг надежности: 95,2%

BMW заняла первое место в четырех из двенадцати классов автомобилей. Звездой «баварцев» оказалась 1-Серия предыдущего поколения – ее рейтинг надежности составил 99,2%; за ней следует X1, который набрал 98,1% очков. Кроме того, похвалы удостоились 5-Серия в кузове Е39, ее признали самым безопасным роскошным седаном, а также 2-Серия в кузове купе и кабриолет – обе машины оказались самыми надежными в своих сегментах.

9. Mazda

Рейтинг надежности: 95,2%

Две модели Mazda – CX-3 и Mazda 6 – набрали целых 98,0% очков за надежность, что сделало их вторыми по надежности в своем классе. Далее идет MX-5 с показателем 93,3%. Средний рейтинг надежности равен 95,2% – как у BMW.

8. Honda

Рейтинг надежности: 95,3%

Honda Jazz – это не только очень практичный хетчбэк, но и очень надежный – 99,0%. Также безотказной машиной является Honda CR-V: самая свежая модель набрала 97,9%, а предыдущее поколение – 94,8%.

7. Kia

Рейтинг надежности: 95,9%

Чемпионы корейского бренда – кроссовер Sportage и седан премиум-класса Optima, рейтинг которых составляет чуть более 96%. Чуть ниже них находится плагин-гибрид Niro, который заработал 95,8%.

6. Hyundai

Рейтинг надежности: 96,3%

Далее идет еще одна корейская марка – Хендай. Самый большой балл - 99,3% - набрал хетчбэк i20, за ним следует «меньший брат» i10 с результатом 98,8%. Также упоминается гибрид Ioniq, набравший 97,4%.

5. Skoda

Рейтинг надежности: 96,4%

При проведении опроса все три владельца городского автомобиля Citigo заявили, что их автомобили ни разу не сломались за год, что дало Citigo идеальную оценку – 100%. Если же нужен более просторный автомобиль, Superb станет отличной альтернативой с показателем 98,3%.

4. Mini

Рейтинг надежности: 96,8%

Mini Countryman признали самым надежным компактным кроссом марки, его рейтинг – 98,3%. Сразу за ним идет Clubman с оценкой в 97,1%, а вот культовый Cooper набрал 96,1%.

3. Toyota

Рейтинг надежности: 97,7%

Автомобили Тойота всегда считались одними из самых надежных, и рейтинг ВотКар – тому подтверждение. Как и Skoda Citigo, хетч Aygo также получил оценку надежности в 100% от своих владельцев. Далее идет немного более крупный Yaris, на счету которого 99,7%. Гибридные модели Toyota также показали высокую надежность: Corolla получила 98,4%, а Auris – 97,4%.

2. Mitsubishi

Рейтинг надежности: 97,9%

Второе место в общем рейтинге надежности «Митсу» обеспечил плагин-гибрид Outlander, заработав аж 97,8%. Только 13% владельцев таких кроссов сообщили о каких-либо проблемах за прошедший год.

1. Lexus

Рейтинг надежности: 98,7%

Наконец, вершина списка. И находится на ней Лексус, который сейчас в основном предлагает гибриды, что выглядит еще более впечатляющее (учитывая сложность конструкции таких авто). При проведении опроса наивысшие оценки набрали кроссоверы NX и RX – более 99%.

Наименее надежные марки автомобилей

3. Tesla

Рейтинг надежности: 88,6%

У Tesla много проблем с качеством изготовления старших Model S и X. Вероятно, из-за этого она оказалась в аутсайдерах. Тем не менее, ее будущее выглядит многообещающим. Более новая Model 3 находится в лидерах надежности среди электромобилей – 99,4%.

2. Renault

Рейтинг надежности: 87,6%

Не в пользу Рено сыграл Renault Kadjar – владельцы этих кроссоверов оценили в 88,6%. Однако немного меньший SUV Captur оказался достаточно надежным – 95,0%.

1. Land Rover

Рейтинг надежности: 78,2%

Автомобили Land Rover традиционно подтвердили свою высокую ломучесть. Наименее же надежными машинами этой марки оказались Discovery Sport и Range Rover Sport – они набрали по 73,1% и 74,2% соответственно.