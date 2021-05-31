Курятина резко подорожает: эксперт назвал причины

В Украине ожидается подорожание курятины, самого популярного мяса среди населения, на 20%. При том, что за месяц цены уже выросли на 5%, а за год (май к маю) – на 10%. Об этом рассказал гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен в эфире "Украина 24, сообщает UBR.

По его словам, подорожание обусловлено несколькими факторами:

ростом цен на корма;

налоговым давлением на птицеводов;

низкой рентабельностью производства;

сокращением объемов производства и поголовья на птицефабриках.

"Пока не ожидается значительного снижения стоимости на зерно и масличные, а цены даже на новый урожай довольно высокие из-за мировых тенденций. Поэтому, соответственно, нет оснований считать, что у нас будет снижение себестоимости именно при производстве курятины", – подчеркнул эксперт.

Сластен добавил, что производителям выгоднее экспортировать обработанное мясо в Европу, где филе вдвое дороже, чем в Украине. Также он не исключил дальнейшего закрытия птицефабрик в стране.