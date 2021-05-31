Зеленский рассказал о приоритетах власти в развитии образования

Президент Владимир Зеленский выступил на форуме "Украина. 30" в понедельник, 31 мая. На этой неделе форум посвящен науке и образованию, сообщает Вести.

Основные послания президента:

Инфраструктура. В рамках проекта "Большая стройка" построено 150 школ и 100 детских садов по всей стране. К концу года в планах увеличить их количество до 200.

Одним из приоритетов является обеспечение высокоскоростного интернета и комфортных школьных автобусов для сельской местности.

Речь также идет о государственных программах по возрождению профессионально-технического образования.

Развитие общежитий для студентов, современные аудитории, спортивные площадки, бассейны, столовые, лаборатории – все это в приоритете у властей.

Зеленский также упомянул про кадровый потенциал. Воспитатель в детском саду, учитель в школе, или преподаватель в университете – все они должны иметь высокий уровень квалификации и достойные условия работы.