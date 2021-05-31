Украинские ученые не поверили в искусственное происхождение COVID-19

Генетик, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца НАНУ Виктор Досенко заявил, что циркулирующие в мире слухи об искусственном создании коронавируса являются ложными, так как вирусы работают совершенно не так, и развиваются совершенно не так, как считает большая часть населения, сообщает Слово и дело.

По его словам, скорее, можно вести речь об утечке изучаемого вируса из лаборатории.

"В феврале прошлого года точка в этой истории была однозначно поставлена — никто этот вирус не создавал. А вот утечка из лаборатории — это возможная ситуация. Безусловно, какой-то вирус могли изучать, он, конечно, природного происхождения — от летучих мышей.

И он каким-то образом преодолел этот барьер и был вынесен из лаборатории. И это большая разница — создан в лаборатории и вынесен из лаборатории" , — сказал он.

Генетик отметил, что вирус вне организма не размножается. Соответственно, при попадании в организм он начинает копировать себя и приспосабливаться тем сильнее, чем сильнее с ним борются.

"Вирусы не живые вне нашего организма, они не проявляют фундаментального свойства жизни к размножению. Их не может стать больше вне наших клеток. Поэтому они и попадают в наши клетки, чтобы сделать больше своих копий, а это является смыслом жизни всех живых существ.

А мутирует вирус не один, а с помощью наших ферментов — это мы его пытаемся таким образом остановить, и останавливаем, но создаем новые штаммы, новые варианты, несколько отличные от исходного варианта вируса. И чем больше людей инфицировано одновременно, тем больше вероятность создания более удачных, более патогенных вариантов любого вируса.

Поэтому я за вакцинацию, за книги, меньше конспирологии, меньше российских сайтов. Я посмотрел количество ссылок об искусственном происхождении вируса на русском и английском языках. Посмотрите, вас удивят все эти фейки с известной страны и на известном языке, на котором я предлагаю нашим слушателям не читать", - сказал он.

30 марта эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнародовали отчет о своих поисках происхождения коронавируса.

Согласно их данным, COVID-19 впервые был зафиксирован в ноябре 2019 года, но его реальное происхождение так и осталось тайной. Отчет вызвал недовольство США и еще 13 государств, так как в нем ничего не говорилось о возможной причастности Китая к созданию коронавируса.

Президент США Джозеф Байден 26 мая поручил американскому разведывательному сообществу провести дополнительное расследование касательно установления источника появления COVID-19.

30 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подвергла резкой критике постоянное вмешательство политиков в расследование, призванное установить источник происхождения коронавируса и потребовала от политических сил прекратить мешать работать организации.