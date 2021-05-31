Вся правда о вегетососудистой дистонии

Чуть что не так со здоровьем, сразу подозревают вегетососудистую дистонию. Что это за диагноз объяснила невролог Марина Аникина, сообщает РИА Новости.

В международной классификации болезней нет такого понятия, как вегетососудистая дистония (ВСД), однако этот диагноз очень распространен, рассказала невролог-реабилитолог, главный врач, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

Она отметила, что отчасти правы и те, кто говорит, что вегетососудистая дистония есть, и те, кто утверждает, что ее как самостоятельного заболевания нет.

Вегетососудистая дистония (ВСД) —это функциональное нарушение нервной системы, характеризуется нарушением общего состояния и самочувствия, проявляется неорганическими сбоями в работе различных органов и систем.

Во многих медицинских изданиях можно встретить другие названия этого заболевания, а именно: вегетативная дисфункция, нейроциркуляторная дистония, невроз сердца, функциональная кардиопатия, психовегетативный синдром, паническая атака, ангионевроз, психовегетативный невроз, вазомоторная дистония и др. Сейчас все чаще встречается термин «вегетативная дисфункция» (ВД) или «вегетососудистая дистония» (ВСД).

Существует мнение, что вегетососудистая дистония (ВСД) — это не самостоятельное заболевание, а синдром, т. е. следствие какого-либо нарушения, от простого переутомления до заболеваний, требующих лечения. Поэтому и говорят, что один из самых верных способов лечения дистонии — найти и устранить ее причину. Но все светила медицинского мира единодушны в том, что дистония — это, несомненно, патологическое состояние организма, возникающее из-за нарушений в работе нашей вегетативной нервной системы.

Она подчеркнула, что у взрослых людей таких проявлений уже не должно быть, потому что нервная система находится в стабильном состоянии. Однако после 60 лет возможна вторая волна симптомов ВСД. Чаще всего они являются одним из признаков неблагополучия организма и могут быть сопряжены с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и появлением первых признаков каких-то нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера, предупреждает невролог.

Врач отметила, что вегетативными симптомами могут проявляться депрессия и повышенная тревожность. Причиной их появления могут быть также проблемы с витамином D.