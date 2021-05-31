В Кременчуге мужчина под наркотиками стрелял в полицейских

Ночью работники Полтавского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию об обстреле полицейских в городе Кременчуг, которые отрабатывали вызов по конфликтной ситуации в одном из ночных заведений города. Неизвестный из окна многоэтажки стрелял в двух правоохранителей при исполнении, сообщает НПУ.

На месте происшествия оперативники внутренней безопасности полиции и работники Кременчугского районного управления полиции установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, который проживал совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчина был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

При физической поддержке бойцов полиции особого назначения и процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры правоохранители провели неотложный обыск в доме злоумышленника. Обнаружен и изъят полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома – газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

В настоящее время следователи Кременчугского районного управления полиции Полтавщины объявили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. За совершенные действия ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.