В Британии заговорили о новой волне COVID-19 из-за индийского штамма

Статистика за последнее время свидетельствует о возможном начале новой волны эпидемии коронавируса – из-за индийского штамма. Об этом, ссылаясь на ученого из Кембриджского университета Рави Гупту, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что хотя общее количество заражений остается относительно малым, индийский штамм кое-где вызвал экспоненциальный рост и составляет минимум три четверти случаев в ежедневной статистике.

По его мнению, в этой ситуации стоит отказаться от дальнейших послаблений карантина.

Один из членов правительства также сказал, что у (премьер-министра Великобритании – прим. ред.) Джонсона не могут исключать пересмотра плана выхода из локдауна.

30 мая в Британии пятый день подряд регистрировали более 3000 новых заражений коронавирусом. Перед этим последний раз такие показатели фиксировали 12 апреля.

"Конечно, сейчас показатели достаточно низкие. Но все волны начинаются с небольших показателей, которые затем начинают расти взрывными темпами. Поэтому сейчас ключевое – что мы видим признаки начала новой волны" , – отметил Гупта.

В то же время, добавил он, учитывая большое количество привитых людей, эта волна может "разгоняться" гораздо дольше.

Последний этап ослабления карантина в Британии запланирован на 21 июня. С этой даты хотят отменить все юридические ограничения на социальные контакты. Окончательное решение о переходе к этому этапу будут принимать 14 июня.

Сейчас считается, что индийский штамм коронавируса B.1.617.2 более заразен, чем английский, повлекший осенне-зимнюю волну. В отдельных районах Британии индийский штамм составляет уже большинство новых случаев.

В Британии по крайней мере первой дозой вакцины привиты более 39 млн человек, а завершили вакцинацию – почти 26 млн. Население страны – около 66,6 млн.