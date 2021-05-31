Прошла тайная свадьба премьера Британии Бориса Джонсона

Невеста сияет улыбкой, а молодой зачарованно смотрит на нее. Ему 56 лет, а ей – 33. Для британского премьера Бориса Джонсона эта свадьба уже третья. А вот его партнерша Керри Саймондс пошла под венец впервые, сообщает Сегодня.

Борис Джонсон и Кэрри Симондс Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Брак пара заключила в эти выходные. Церемония была тайная – о ней не знало даже ближайшее окружение премьера. Еще на прошлой неделе британские таблоиды были уверены, что свадьба запланирована на июль следующего года.

Поженились молодые в Вестминстерском аббатстве в центре британской столицы. Из-за пандемии на свадьбе было до 30 гостей – только самые близкие друзья и родственники, приглашение они получили в последний момент.

Борис Джонсон и Кэрри Симондс Фото: скриншот, REUTERS/Henry Nicholls

Британцам со всей церемонии показали лишь несколько фото и белый свадебный шатер во дворе резиденции на Даунинг стрит 10.

О помолвке пара объявила еще в феврале прошлого года. А уже через месяц у них родился сын Уилфред.