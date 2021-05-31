Что делать, если автомобиль перегрелся

С наступлением жары надо пристально следить за показателем температуры двигателя. Особенно внимательным следует быть при движении на низких скоростях, длительной работе двигателя на холостом ходу, в пробках, при активной езде и длительной работе на максимальных оборотах, сообщает Обозреватель.

Однако, что делать, если стрелка показателя температуры сигнализирует о перегреве, из-под капота валит пар, а под машиной образуется лужа с охлаждающей жидкости? Очень важно дождаться пока двигатель остынет. Пока этого не произойдет, ни в коем случае нельзя открывать крышку бачка радиатора или расширительного бачка.

Расширительный бачок системы охлаждения обычно должен быть прозрачным. Источник: CarTreatments

Расширительный бачок системы охлаждения обычно прозрачный, что позволяет контролировать уровень жидкости, не открывая его. Если он не прозрачен и не видно жидкости из-за загрязнения или вы не знаете, где он расположен, нужно найти верхний патрубок радиатора.

Он черного цвета, 4-6 сантиметров в диаметре, соединяет двигатель с радиатором и горячий. К нему можно прикоснуться, но дольше нескольких секунд на нем не удастся держать руку.

Нужно убедиться, что он находится под давлением. На ощупь должен быть упругим, как слегка приспущенный футбольный мяч (нормальное рабочее давление большинства систем охлаждения – около одной атмосферы, как у недокаченного колеса).

Причины перегрева двигателя можно определить по верхнему патрубку радиатора. Источник: NAPA

Твердый и горячий патрубок, скорее всего, свидетельствует о том, что утечки охлаждающей жидкости нет, что хорошо. В таком случае можно охладить двигатель с помощью печи. Переведите регулятор температуры в салоне в максимальное положение, включайте обдув на максимум, выключите кондиционер и откройте окна.

В течение нескольких минут двигатель должен остыть. Если так и произошло, можно продолжить движение не выключая обогреватель. Это позволит доехать до автосервиса, не испортив двигатель.

Об утечке в системе может свидетельствовать мягкий и не очень горячий патрубок. Наверное, жидкость уже вытекла или вытекает, что можно определить по луже под машиной. Надо заглушить автомобиль и дождаться его охлаждения до 40-60 градусов. Это занимает до 30 минут. После этого можно заливать в радиатор или расширительный бачок охлажденную жидкость или воду.

Охлажденную жидкость надо заливать в охлажденный двигатель. Источник: Driving

Если залить жидкость в горячий мотор, некоторые детали могут сломаться из-за резкого перепада температуры. Если вода будет сразу вытекать, вызывайте эвакуатор или буксируйте машину в автосервис.

Движение можно продолжать, если утечка незначительная, но пристально следите за температурой, периодически останавливайтесь и доливайте жидкость в радиатор или расширительный бачок.

Вызвать перегрев может заклинивания термостата в закрытом положении. Это устройство, которое управляет потоком охлаждающей жидкости. При достижении определенной температуры оно автоматически открывает проток для жидкости в радиатор охлаждения, при охлаждении – назад его перекрывает. Если его заклинило, охлаждающая жидкость циркулирует только в моторе (по малому кругу) и не попадает в радиатор охлаждения.

Схема работы термостата. Источник: АвтоНоватор

Определить неисправность термостата можно по превышении нормальной температуры двигателя и холодном нижнем патрубке, который соединяет двигатель и радиатор. Это означает, что устройство нужно заменить.

Также стоит обратить внимание на вентилятор охлаждения. Из-за его неисправности автомобиль также может перегреваться. Определить его поломку можно по перегреву двигателя только при движении на малых скоростях или пробках.

Вентилятор охлаждения включается, когда температура двигателя достигла максимума, а встречного потока воздуха недостаточно для охлаждения радиатора. Обычно это устройство электрическое. Также оно может не включаться из-за датчика, который отвечает за его включения, предохранителя, реле или проводки. Если захотите заменить вентилятор, сначала проверьте эти компоненты, и возможно устройство еще сможет прослужить.

Сломанный вентилятор охлаждения также может вызвать перегрев. Источник: Cash Cars Buyer

Кроме того, стоит проверить термомуфту, если она установлена в автомобиле. При прогазовках на полностью прогретом моторе вискомуфта с вентилятором должна клинить и поток воздуха, который продувается через радиатор, должен увеличиваться. Как правило, это сопровождается дополнительным шумом.

Также возможен перегрев из-за воздушной пробки в системе охлаждения. Чаще всего она остается после операций, связанных со сливом и заливкой охлаждающей жидкости, и просто так не появляется. Для ее устранения нужно выпустить лишний воздух из верхней точки. Как правило, в этих местах предусмотрены специальные штуцеры.

Причиной перегрева может быть также забитый снаружи радиатор. Визуально не всегда можно оценить его состояние, поэтому рекомендуется периодически продувать или промывать его. В некоторых автомобилях для этого придется демонтировать радиатор.

Причиной перегрева может быть и забитый радиатор. Источник: Cargurus

Может быть, что двигатель будет очень быстро набирать рабочую температуру и быстро перегреваться, при этом вы не обнаружите упомянутых поломок. В таком случае следует демонтировать насос системы охлаждения. Бывает, что разрушается крыльчатка, которая должна раскручивать жидкость, и насос перестает прокачивать жидкость.

Также перегрев может провоцировать пробой прокладки головки блока цилиндров или трещина в головке блока. В таких случаях иногда из выхлопной трубы идет густой пар. Тогда нужно разобрать мотор.

Если пара из выхлопной не идет, это еще не значит, что система охлаждения изолированна от камеры сгорания. Это можно определить только с помощью специального оборудования, такого как устройство JTC 1236, которое способно определить наличие выхлопных газов в системе охлаждения.

Среди других причин перегрева двигателя: некорректная работа топливной системы, системы зажигания, неисправность клапана сброса в системе охлаждения, загрязнение радиатора изнутри некачественной охлаждающей жидкостью или примесями, некорректная установка ГБО и так далее.