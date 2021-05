В Нью-Йорке открыли новый футуристический парк

Локация построена на бетонных колонах и является "воздушной" по своей архитектуре. В парке много дорожек, деревьев, сцен для выступлений и баров, сообщает Корреспондент.

В Нью-Йорке на Манхэттене открыли уникальный по дизайну и архитектуре парк под названием Little Island, открытого для всех желающих. Это - остров площадью 10 000 м2. Видео новой американской локации опуликовано на YouTube.

Отмечается, что парк построили на 132 бетонных колоннах. Он расположен у берега реки Гудзон.

Идея проекта Little Island принадлежит группе Heatherwick Studio, в которую входит британский дизайнер Томас Хизервик. Строительство парка обошлось в 260 миллионов долларов. Его профинансировал местный предприниматель Барри Диллер вместе с супругой - модельером Дианой фон Фюрстенберг.

Сооружение парка началось еще в 2016 году. Однако оно затянулось из-за суда с общественной организацией The City Club of New York.

Локация богата дорожками, деревьями, сценами для выступлений и барами. В планах открытие в Little Island ночного клуба.