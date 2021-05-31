Заработает ли Украина на воздушной изоляции Беларуси

Не пускать воздушные рейсы из Беларуси и облетать эту страну — несомненно, знаковое решение для авиаотрасли. Что же оно означает для украинского рынка авиаперевозок, пишет Александр Суков, Деловая столица.

Запрет полетов: что теряет Беларусь

С 29 мая Украина закрывает свое воздушное пространство для использования самолетами, зарегистрированными в Беларуси, сообщил официальный "Телеграм"-канал украинского госпредприятия по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух". Еще раньше, с 25 мая, Кабинет Министров ввел запрет на прямое авиасообщение с этой страной для украинских и белорусских авиакомпаний. Такое решение украинское правительство приняло вслед за призывом лидеров Европейского Союза к европейским авиаперевозчикам избегать полетов над Беларусью, а также ввести против нее дополнительные санкции. О своем решении не осуществлять полеты над этой страной уже сообщили ряд авиакомпаний — Air Baltic, Air France, Finn Air, Wizz Air, All Nippon Airways и Singapore Airlines.

После этого Россия стала запрещать некоторые рейсы для авиакомпаний, которые решили облететь Беларусь. В частности, были отменены рейс "Вена — Москва" авиакомпании Austrian Airlines и "Париж — Москва" Air France. Однако затем появилась информация, что российская власть может все-таки разрешить авиакомпаниям, которые прилетают в Россию, облетать Беларусь. Объяснение, которое привели источники Forbes и РБК в российском минтрансе и на авиарынке, сводилось к тому, что здесь нет политики, а задержка с выдачей новых разрешений вызвана необходимостью проработать обновленные маршруты для авиалайнеров.

Источник Forbes в одной из крупнейших авикомпаний России также объяснил задержку с разрешениями на прием европейских рейсов техническими причинами: их новые маршруты не успели согласовать.

28 мая российские власти выдали разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление пассажирского рейса из Вены в Москву по маршруту в облет воздушного пространства Беларуси, сообщил ТАСС представитель Austrian Airlines.

По состоянию на 28 мая свое воздушное пространство для авиакомпаний Республики Беларусь закрыли 10 стран, включая все страны-соседи, кроме России.

По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), ежедневно над Беларусью проходит около 100 рейсов европейских и британских авиакомпаний, Евроконтроль посоветовал им изменить маршруты через страны Балтии.

Выиграет ли Украина

При этом украинская власть предложила использовать воздушное пространство Украины для облета территории Беларуси.

"Украина готова со своей стороны предоставить максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство" , — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Однако эксперты сомневаются, что приглашение в свое воздушное пространство компаний, которые теперь не будут пользоваться воздушным пространством Беларуси, компенсирует потери от ограничений, введенных против этого государства.

По словам учредителя-партнера компании Aviaplan LLC Евгения Трескунова, от ограничений пострадает "Украэрорух", поскольку он потеряет деньги не только в связи с прекращением обслуживания рейсов компаний "Белавиа" и "Мотор-Сич", которые осуществляли прямые полеты в Минск, но и в связи с прекращением транзитных перелетов "Белавиа" через украинскую территорию на юг, например, в Турцию.

Потери будут и у украинских авиакомпаний, которым теперь придется тратить больше топлива на облет Беларуси, а также у аэропортов, которые обслуживали пассажиров.

"Это потери в сотни тысяч долларов до конца года" , — сказал Евгений Трескунов.

Поэтому украинские авиакомпании, которым придется облетать Беларусь и тратить больше средств на топливо и аэронавигационное обслуживание, со временем могут пересмотреть цены на билеты в сторону повышения, что приведет к снижению спроса на рейсы, а потом, возможно, и к их закрытию. Следует напомнить, что в МАУ пока обещают не поднимать стоимость билетов в связи увеличением летного времени на некоторых маршрутах из-за необходимости облета Беларуси. Однако объясняют это общей ситуацией в отрасли на фоне пандемии COVID-19, а значит в будущем тарифную политику могут пересмотреть.

Все негативы от ситуации с Беларусью накладываются еще и на плачевные последствия коронакризиса для отрасли: Украина является единственной страной в Европе, в которой с начала пандемии ни одно авиационное предприятие не получило помощи от государства, тогда как в ЕС и США такая помощь выделялась два-три раза.

По мнению Александра Ланецкого, директора консалтинговой компании Friendly Avia Support, Украина ничего не получит, поссорившись с Беларусью, у которой она покупает топливо. А заработать на аэронавигационном обслуживании самолетов, которые полетят вокруг Беларуси через нашу территорию также не сможет, поскольку и так находится в "черном" списке из-за войны на Донбассе.

"К сожалению, пока есть рекомендации облетать восток Украины, включая Харьков, мы ничего не дождемся. Я не вижу, как тут можно выиграть, я только вижу, как мы очень много проиграем" , — сказал он, добавив, что на 28 мая знает только одну авиакомпанию — Austrian Airlines — которая решила летать в обход Беларуси через украинскую территорию.

"В Украине нет никого, кто бы мог заработать на этом с авиационной точки зрения. "Украэрорух" больше потеряет от того, что белорусы перестанут летать. А если и заработает, то 2 копейки на жалких двух-трех рейсах, которые появятся" , — сказал Ланецкий.

Добавим, что некоторые авиакомпании проигнорировали призывы облетать воздушное пространств Беларуси — например, американская UPS Airlines как совершала полеты, так и продолжает это делать.