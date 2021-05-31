Ермак встретился с генсекретарем ОБСЕ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмид заявила, что Украина должна прилагать усилия для поддержки жителей ОРДЛО и осуществлять шаги на пути к примирению, сообщает Обозреватель.

На это глава Офиса президента Андрей Ермак ответил, что возможности решения таких проблем возрастут, если российские наемники будут придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом шла речь на их встрече, передает пресс-служба ОП. С украинской стороны в ней также приняли участие председатель и представители делегации в Трехсторонней контактные группе (ТКГ), а от иностранной – специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау и председатель СММ Яшар Чевик.

"Хотела бы подчеркнуть необходимость того, чтобы линия соприкосновения ни в коем случае не стала линией раскола или раздела. Нужно прилагать максимум усилий, чтобы предоставлять соответствующую гуманитарную поддержку. Говорю также о пенсионном обеспечении. Должны быть предприняты шаги на пути к примирению" , – подчеркнула европейский чиновник.

Она признала, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в реалии – в частности, на 97% упало количество пересечений линии соприкосновения. В то же время Шмид выразила благодарность Украине за то, что с нашей стороны КПВВ на Донбассе остаются открытыми.

Глава ОПУ встретился с генеральным секретарем ОБСЕ. Источник: president.gov.ua

Генсекретарь ОБСЕ указала на существенное ограничение свободы передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.

"Более 90% этих случаев – по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция – увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии" , – добавила Шмид.

В пресс-службе ОП объясняют, во время этого заседания собеседники обсудили итоги встречи советников лидеров стран-участниц "нормандского формата", которая состоялась 26 мая в формате видеоконференции, ситуацию на Донбассе и ход работы миссии ОБСЕ в Украине.

Здесь Ермак поблагодарил миссию за усилия в направлении возвращения мира в Украину, а Шмид заявила, что представители СММ делают все возможное для достижения прогресса в урегулировании ситуации на востоке нашей страны.