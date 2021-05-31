На территории оккупированного Донбасса проведут аналог ВНО
Впервые за семь лет оккупации украинского Донбасса на этих территориях проведут российский Единый государственный экзамен. Это аналог украинского Внешнего независимого оценивания (ВНО), результаты которого нужны для поступления в вуз, сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что сегодня открылись четыре пункта сдачи ЕГЭ - два в оккупированном Донецке и по одному в Горловке и Макеевке. Ожидается, что экзамен сдадут почти 500 выпускников.
Отметим, ЕГЭ - это основная форма вступительных испытаний в российские вузы.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина запускает подготовительные курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Эти курсы будут проводиться на базе 23 высших учебных заведений, слушателей обеспечат жильем, им также будут платить стипендию.