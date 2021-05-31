Москва пообещала помочь Минску в связи с санкциями

Россия пообещала свою помощь Беларуси в случае, если Евросоюз прибегнет к экономическим санкциям в ее отношении. Москва также призвала "не принимать импульсивных мер, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", — сказал дипломат.

Он отметил, что подход Москвы "заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер".

В частности, говоря о возможном запрете транзита российского газа, Биричевский сказал, что "надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах".