Шкарлет сообщил, во сколько обойдется строительство "Президентского университета"

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

"Территориально локация - это 16 гектаров на ВДНХ... В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ, для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

Согласно представленной концепции, территория Университета будет занимать 16 га, общая площадь застройки - 25,8 тысяч квадратных метров.

На территории заведения будет 11 кампусов, среди которых: 5 профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Министр отметил, что реализация концепта на протяжении трех лет с подготовкой документации, новым строительством, первичным необходимым оборудованием обойдется в 7,2 млрд грн.