На Киевщине полиция изъяла коноплю на 8 млн грн

Злоумышленник в подвале собственного дома оборудовал два помещения под выращивание наркотических растений в искусственных условиях, сообщает НПУ.

Как установили полицейские, незаконное выращивание растений конопли организовал 54-летний житель села Петрушки Бучанского района. С целью недопущения своего разоблачения нарколабораторию для выращивания конопли он устроил в подвале дома, оборудовав ее специальными принадлежностями: датчиками температуры и влажности, освещением, лампами обогрева и вентиляторами для сушки.

Во время обыска домовладения правоохранители обнаружили подвешенные растения конопли, которые уже сушились (40 кг), и 25 единиц различного оборудования для их выращивания.

Стоимость изъятого наркосырья по ценам "черного рынка" составляет около восьми миллионов гривен.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

После получения результатов исследования будет решаться вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.