ВСУ проведут учения на Херсонщине: жителей призывают не паниковать

В Херсонской области с 1 по 3 июня запланированы учения Вооруженных сил Украины﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонской областной государственной администрации, сообщает Деловая столица.

"Вниманию жителей Херсонской области! С 01 по 03 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области" , — говорится в сообщении.

Как отмечается, данные меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей ВСУ и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

В связи с этим жителей Херсонщины призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.