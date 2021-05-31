В столичных ТЦ рухнула стоимость аренды

В первом квартале 2021 года фиксированные арендные ставки в торговых центрах Киева снизились на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена на помещения галереи моды площадью 50-200 кв. м составляет $22,8, или 634 грн, сообщает UBR.

При этом вопрос справедливого начисления аренды в карантинных условиях до сих пор остается крайне сложным и дискуссионным, рассказал руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.

"Закрытие торговых центров привело к активному росту онлайн-платформ операторов, физические магазины превратились в точки выдачи онлайн-заказов или перешли на доставку при помощи курьерских/почтовых сервисов" , – говорит эксперт.

Риски, связанные с пандемией, торговые сети пытаются переложить на девелопера. Например, привязывают арендную плату к проценту от оборота, уровню заполняемости торгового объекта, определенной посещаемости, фиксируют минимальные суммы арендных платежей.

В свою очередь арендаторы добиваются компромиссных решений: индивидуальных скидок, арендных каникул на время карантина, льготных периодов для запуска и т.д.

В целом товарооборот в апреле увеличился на 23,8% по сравнению с таким же месяцем 2020-го.