Шевченко назвал сборную, с которой не хочет играть на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что хотел был избежать встречи с Италией на Евро-2020. Он также отметил, что считает сборную Нидерландов фаворитом группы, в которой выступят "желто-синие, сообщает Обозреватель.

Об этом сам Шевченко заявил в интервью Radio Rai. Он назвал Италию одним из претендентов на победу в первенстве континента.

Евро-2020 запланировали провести в 11 странах.

"У Италии очень хорошая команда. Она входит в число тех, кто может выиграть чемпионат Европы. Для нас выход в плей-офф стал бы большим успехом. Я хотел бы избежать встречи с Италией. У них очень хороший состав и сильный тренер" , – заявил наставник сборной Украины.

"Австрия – хорошая команда, но Македония тоже неплохая. Нидерланды – фавориты, но нет сборных, с которыми легко играть. Мы будем вдали от дома, а у Нидерландов будет поддержка болельщиков на стадионе. Да, у них не будет Ван Дейка, но они очень сильны. В Австрии есть игроки, которые играют в очень сильных командах" , – резюмировал Шевченко.