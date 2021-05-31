Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров заявляет, что ученый совет КНУ лишит Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза 7 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я обратился к Ученому совету наработать процедуру, ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина.

7 июня будет заседание ученого совета университета на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко", - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

Бугров отметил, что, зная мнения большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.