Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ

Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров заявляет, что ученый совет КНУ лишит Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза 7 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я обратился к Ученому совету наработать процедуру, ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина.
7 июня будет заседание ученого совета университета на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко", - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

Бугров отметил, что, зная мнения большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.

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