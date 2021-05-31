США возобновляют санкции против белорусских нефтяных компаний

Министерство финансов США с 3 июня возобновит действие санкций в отношении 9 белорусских государственных компаний, в частности "Белорусского нефтяного торгового дома" и "Белнефтехима, сообщает UBR.

Как уточнили в ведомстве, соответствующее решение было принято в связи с инцидентом, который имел место 23 мая с самолетом компании Ryanair.

Агентство отмечает, что под санкции, в частности, подпали промышленные предприятия, а также нефтесервисная площадка.

"Эмбарго коснется девяти государственных предприятий Беларуси, которые были освобождены из-под действия ограничений серией генеральных лицензий Министерства финансов" , – говорится в сообщении.