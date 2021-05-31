Новая волна пандемии навредила производству Apple и Samsung

Всплеск заболеваемости коронавирусом в северных промышленных регионах Вьетнама заставил заводы сокращать производство. Пострадали предприятия-поставщики ряда технологических гигантов, таких как Apple и Samsung, сообщает УНИАН.

На протяжении 2020 года Вьетнам по большей части успешно сдерживал эпидемию, но сейчас заболеваемость начала расти. С конца апреля заболели более трех тысяч человек.

В столице власть усилила карантин – рестораны закрылись, а публичные мероприятия были запрещены.

Четыре источника в бизнес-среде заявили, что меры локдауна уже затронули их работу. Растет обеспокоенность по поводу нарушения цепочки поставок.

У одного из поставщиков Apple заявили, что были вынуждены разделить рабочую силу на две смены, назвав это «временной мерой, возможно до двух недель» . Если локдаун начнет затягиваться, цепь поставок будет более или менее нарушена.

Вспышка эпидемии затронула провинцию Бакнинь, где находятся заводы-поставщики продукции для Samsung, LG, Foxconn и прочих технологических компаний. Власти были вынуждены ввести там комендантский час и ограничения на перемещение.

По данным правительства, на Вьетнам приходится половина мирового производства телефонов и планшетов Samsung.

Власти начали вакцинировать сотрудников заводов в провинциях Бакнинь и Бакзянг, чтобы обеспечить работу промышленности. Правительство также призывает местные власти усилить борьбу с эпидемией.