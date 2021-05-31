Усик - Джошуа: Емельяненко оценил шансы украинца

Российский боец смешанных (ММА) единоборств Александр Емельяненко выразил надежду на то, что украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) победит британца Энтони Джошуа (24-1,22 КО). По мнению представителя ММА, у нашего соотечественника есть целый ряд преимуществ перед соперником, сообщает Обозреватель.

Об этом сам Емельяненко заявил в комментарии "ВсеПроСпорт". Он отметил, что злую шутку с чемпионом может сыграть и тот факт, что поединок пройдет в его родной стране.

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа. Источник: The Sun

"Отличный бой, буду его ждать с нетерпением! Конечно, буду болеть за Усика. Надеюсь, он надерет задницу Джошуа. Александр может победить за счет своего феноменального боксерского мышления и потрясающей скорости. Слышал, что бой планируют провести в Англии. Многие считают, что это будет преимуществом для Джошуа, но это не так. Меня, например, наоборот, только раззадоривает, когда я выступаю на "вражеской" территории" , – сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко. Источник: Imago

Напомним, поединок Усика и Джошуа запланирован на конец августа нынешнего года.