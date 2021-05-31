Porsche 911 превратили в электромобиль

Британская компания Everrati представила проект электромобиля на базе Porsche 911 (964) 1991 года. Благодаря 500-сильному мотору электрокар набирает первую "сотни" менее чем за 4 секунды, сообщает Обозреватель.

Автомобиль прошел полную реставрацию, но вместо традиционного ДВС в движение его приводит мощный 500-сильный электромотор.

Автомобиль прошел полную реставрацию, но вместо традиционного ДВС в движение его приводит мощный 500-сильный электромотор. Источник: everrati.com

Питание для двигателя обеспечивает батарея энергоемкостью 53 кВтч. При полностью заряженной АКБ автомобиль способен преодолеть без остановки порядка 240 км.

При полностью заряженной АКБ автомобиль способен преодолеть без остановки порядка 240 км. Источник: everrati.com

Интересно, что компания предлагает не только превратить бензиновый автомобиль в электрический, но и сохранить ДВС с трансмиссией в рабочем состоянии. Причем, при желании автомобиль можно вновь сделать бензиновым. Если подобная трансформация не планируется, оригинальный силовой агрегат в Everrati могут отреставрировать, поместить на хранение или даже превратить в произведение искусства.

При желании автомобиль можно вновь сделать бензиновым. Источник: everrati.com

В доводке машины принимал участие чемпион британской кольцевой серии BTCC и гонщик чемпионата Porsche Carrera Cup Тим Харви. В частности, под его руководством была переработана задняя подвеска, которая получила новые тяги, втулки и регулируемые амортизаторы. При желании можно заказать полностью регулируемые подвеску.

Часть кузовных панелей для снижения веса заменили карбоновыми. В салоне появились современные кресла Porsche с электроприводами, инфо-развлекательная система Porsche Classic Communications Management с поддержкой Bluetooth, а все приборы выполнены в стилистике Porsche.

Все приборы выполнены в стилистике Porsche. Источник: everrati.com

За автомобиль предлагается заплатить внушительную сумму в 250 тысяч фунтов ($354 тыс) без учета налогов. Заказы уже принимаются, а готовые экземпляры обещают уже до конца года отправить первым клиентам.