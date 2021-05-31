Президентский университет: когда начнется обучение и по каким направлениям
Сегодня, 31 мая 2021, начался Всеукраинский форум "Украина 30. Образование и наука", во время которого Владимир Зеленский подписал Указ № 217/2021 "Вопросы проекта "Президентский университет".
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет представил наполняемость Президентского университета. По его словам, в Украине начинают формироваться профессии, которые создадут новую волну инноваций.
"Студенты должны возвращать полученные знания в общество и творить новую волну инноваций стартапов. Образовательное пространство будет базироваться на направлениях и специальностях, которые являются профессиями будущего или создают шестую волну технологического уклада. Процесс формируется исключительно на основе современного научного образовательного пространства. И знания проворачиваются с теории сразу в практику", - подчеркнул Сергей Шкарлет.
В основе Президентского университета заложены три "П":
- Personality (индивiдуальнiсть)
- Profession (профессионализм)
- Progress (способность к стратегическому развитию).
На основе этих составляющих базируются вступительные тестирования и формирования знаний по разработке проекту каждой личности, развитие профессиональных навыков и вступительные внутренние и международные стажировки, а также формирования финального тестирования и задач на проектное исследования.
Образовательные направления, которые вложены в образовательный процесс Президентского университета:
- информационные технологии,
- кибербезопасность и искусственный интеллект;
- нанотехнологии;
- аэрокосмические технологии;
- биотехнологии и науки о здоровье;
- энергетические технологии;
- глобализация и международные коммуникации.
В университет будут отбирать лучших выпускников. Первый набор составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.
Организация образовательного процесса предполагается по всем направлениям: бакалавр, магистр, MBA, МВИ, PHD.
Кроме того, Сергей Шкарлет рассказал и об особенностях университета для студентов и преподавателей: социальный пакет, бесплатное обучение, соцстрахования и гарантированное трудоустройство выпускников университета в ведущих государственных компаниях, исследовательских и научных учреждениях, центральных органах власти и др.
К преподаванию в университете будут привлекать лучших украинских специалистов и применяться самые современные методики преподавания (ключевой принцип: 30% теории и 70% практики). Также в учебный процесс будут вовлечены иностранные преподаватели и эксперты.
Государство и партнеры университета будут гарантировать студентам национальные и международные стажировки. Будет предусмотрена возможность компенсации стоимости обучения со стороны работодателя.