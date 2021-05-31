Президентский университет: когда начнется обучение и по каким направлениям

Сегодня, 31 мая 2021, начался Всеукраинский форум "Украина 30. Образование и наука", во время которого Владимир Зеленский подписал Указ № 217/2021 "Вопросы проекта "Президентский университет".

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет представил наполняемость Президентского университета. По его словам, в Украине начинают формироваться профессии, которые создадут новую волну инноваций.

"Студенты должны возвращать полученные знания в общество и творить новую волну инноваций стартапов. Образовательное пространство будет базироваться на направлениях и специальностях, которые являются профессиями будущего или создают шестую волну технологического уклада. Процесс формируется исключительно на основе современного научного образовательного пространства. И знания проворачиваются с теории сразу в практику", - подчеркнул Сергей Шкарлет.

В основе Президентского университета заложены три "П":

Personality (индивiдуальнiсть)

Profession (профессионализм)

Progress (способность к стратегическому развитию).

На основе этих составляющих базируются вступительные тестирования и формирования знаний по разработке проекту каждой личности, развитие профессиональных навыков и вступительные внутренние и международные стажировки, а также формирования финального тестирования и задач на проектное исследования.

Образовательные направления, которые вложены в образовательный процесс Президентского университета:

информационные технологии,

кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

энергетические технологии;

глобализация и международные коммуникации.

В университет будут отбирать лучших выпускников. Первый набор составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.

Организация образовательного процесса предполагается по всем направлениям: бакалавр, магистр, MBA, МВИ, PHD.

Кроме того, Сергей Шкарлет рассказал и об особенностях университета для студентов и преподавателей: социальный пакет, бесплатное обучение, соцстрахования и гарантированное трудоустройство выпускников университета в ведущих государственных компаниях, исследовательских и научных учреждениях, центральных органах власти и др.

К преподаванию в университете будут привлекать лучших украинских специалистов и применяться самые современные методики преподавания (ключевой принцип: 30% теории и 70% практики). Также в учебный процесс будут вовлечены иностранные преподаватели и эксперты.

Государство и партнеры университета будут гарантировать студентам национальные и международные стажировки. Будет предусмотрена возможность компенсации стоимости обучения со стороны работодателя.