Украина получит из Беларуси в 5 раз меньше нормы бензина

Белорусская нефтяная компания (БНК) в июне поставит в Украину около 10 тыс. тонн бензина марки А-95, при том, что нормативная ежемесячная поставка составляет больше 50 тыс. тонн, сообщает УНИАН.

«По большому счету, 10 тыс. тонн не сильно отличается от нуля, но все же», - написал Сергей Куюн, ссылаясь на свой источник в БНК.

Куюн также сообщил, что украинские компании уже выкупили весь свободный объем бензина на литовском нефтеперерабатывающем заводе Orlen Lietuva, а некоторые трейдеры уже подписали контракты на поставки по морю. Также, добавил он, определенный объем бензина будет произведен на Кременчугском НПЗ.

Прекращение поставок бензина в Украину из Беларуси может привести к дефициту топлива и росту цен.

Эксперты полагают, что поведение возглавляемой непредсказуемым Александром Лукашенко Беларуси вызвано, скорее, не желанием отомстить украинцам за закрытие своего воздушного пространства для белорусского авиаперевозчика, а необходимостью избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.

Из-за санкций правительства США, наложенных на белорусский «Нафтан», которые вступят в силу 3 июня, российские компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» отказались поставлять нефть находящемуся под санкциями субъекту. Таким образом, один из двух белорусских нефтепереработчиков оказался «не у дел». А второй – Мозырский НПЗ, скоро уходит на плановый ремонт.