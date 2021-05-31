В Минздраве рассказали о количестве прививок в центрах массовой вакцинации

За выходные в центрах вакцинации получили прививки почти 5 тыс. человек.﻿ Об этом, со ссылкой на Министерство здравоохранения, сообщает Укринформ.

"В Киеве, Одессе и Львове заработали первые пилотные центры массовой вакцинации против COVID-19. Всего за два дня там было привито 4 849 человек. Вакцинация проводилась вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovac. Работала в общей сложности 21 мобильная бригада", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что в пилотных центрах отрабатывают алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях и рекомендуют другим областям последовать примеру и открывать центры на базе спортивных, культурных сооружений и выставочных залов. Инфраструктура таких зданий рассчитана на большие потоки людей, что позволяет создать условия для соблюдения безопасной дистанции между посетителями и обязательного периода ожидания после вакцинации.

"Каждая область имеет такие объекты, это не обязательно должны быть большие стадионы. В мире людей вакцинируют в театрах, музеях и даже церквях и центрах паломничества. Когда Украина получит большое количество вакцины, именно благодаря таким центрам мы сможем прививать максимальное количество людей и приблизиться к нашей общей цели - победе над болезнью", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Минздрав напоминает, что центры массовой вакцинации на первых этапах будут работать в выходные дни. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении либо через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Прививаться будут только те люди, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться лицам пожилого возраста.